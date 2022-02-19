مدير كاتدرائية العاصمة الإدارية: هدية من الرئيس.. وهي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال عماد رزق، مدير كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، إنها الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث المساحة وعدد المصلين.

أضاف رزق، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه الإعلامية منى العمدة عبر قناة "النهار"، أن الكنيسة تتكون من 3 قاعات كبار الزوار والخدمات، وتسع 7 آلاف و300 مصلي.

أشار إلى أن عام 2017 شهد بدء بناء الكنيسة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أن نصلي بها في 2018، وفعلا تم الصلاة في يناير 2018 وتم استكمال بناء الكنيسة في سنة و4 أشهر".

أكد أن "الكنيسة معجزة هندسية أنشأتها الهيئة الهندسية التي تشرف على البناء، وكلها بأيادي مصرية خالصة وصناعة مصرية تماما، كل البناء والزخاريف والديكور، والعمل كان عبارة عن 3 ورديات في اليوم ولمدة 24 ساعة، والشعب المصري يقدر يعمل كل حاجة".

اضاف: "الكنيسة تضم أيقونات تمثل العائلة المقدسة، أي حد يزور الكاتدرائية يعرف الترجمة، قصة معاصرة من الإنجيل، وفي حد موجود في الكنيسة لشرح كل الأيقونات الموجودة في الكنيسة، 102 أيقونة بالكنيسة و3 أيقونات كبيرة، ومنها ما يمثل قصة الميلاد المسيح، هي هدية قدمها السيد الرئيس لنا"