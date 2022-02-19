"كل نائب سيكون أمامه شاشة".. مدير مشروع مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية يكشف التفاصيل (فيديو)



كشف المهندس عمرو الفار، المدير التنفيذي لقاعة مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن آخر تطورات العمل بالقاعة الرئيسية للنواب.



وقال الفار، ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه الإعلامية منى العمدة عبر قناة "النهار": "تم تصميم قبة مجلس الشيوخ على الطراز الفاطمي، وتم تصميم مكان ومدخل خاص بالصحفيين بالمجلس والزوار الـ Vib، ولن يكونوا موجودين مع النواب في نفس المنطقة بالمجلس".

وتابع: "منطقة النواب تحتوي على 354 كرسي في القاعة، وتم تجهيز أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للوصول للمنصة الرئيسية في حالة أنهم محتاجين يتكلموا، وتم التجهيز في القاعة بأعلى الإمكانيات، واسغرقت قبة مجلس الشيوخ شهرين لتنفيذها".

وأوضح: "كل عضو بالبرلمان سيكون أمامه شاشة بالمجلس للاستفتاء والانتخاب، وكل عضو بيبقى معاه كارت بدل ما هو يرفع إيده، ويختار موافق أو رفض، والموضوع كله معتمد على شغل شبكات".

وأضاف: "ميعادنا لتسليم القاعة الرئيسية 30/6 إن شاء الله، ونكون خلصنا كل حاجة، ولكن إحنا بنهدف أننا نخلص في شهر 5، والناس شغالة 24 ساعة، وخلصنا أغلب شغل الشبكات والإلكترونيك".