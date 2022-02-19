أسعار اللحوم اليوم السبت 19-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

Advertisements

الأكثر قراءة

جلسة خاصة بين ريال مدريد ووالد هالاند لضم الهداف

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز 2022

موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار الأسماك اليوم السبت 19-2-2022

مدرب الهلال السوداني: نعاني من هذا الأمر.. ونجم الأهلي جذب انتباهي

أوستن: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة

أشرف بن شرقي يحدد شروطه قبل الموافقة على التجديد للزمالك

هكذا تظهر روبي خلال أحداث فيلم "العيل"