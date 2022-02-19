أسعار الأسماك اليوم السبت 19-2-2022

شهدت أسعار الأسماك في مصر استقرار سعريُا، وسط ارتفاعات محدودة في بعض الاصناف مثل الجمبري.

وكشف الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم، أن سعر كيلو السمك البوري تراجع بقيمة جنيهين، ليتراوح بين 60 و80 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و35 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي ثابتا؛ ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 30 جنيها و110 جنيهات، وبلغ سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.