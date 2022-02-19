بعد قليل.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة لمدة 12 ساعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الشيراتون – الملتقى العربى  – النزهة الجديدة – الحجاز ومتفرعاته – جامع الفتح ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان تريومف – الهايكستب – شارع البترول – فريد سميكة ومتفرعاته )، وذلك اعتبارًا  من الساعة 10 صباح اليوم السبت الموافق 19-2-2022، وحتى الساعة 10  مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرًا لأعمال تغيير محابس بمحطة مياه مسطرد، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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