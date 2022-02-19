مدارس الغربية تستقبل أبنائها في أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

استقبلت مدارس محافظة الغربية اليوم السبت، الطلاب في أول ايام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالى بعد إجازة نصف العام.

و أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس المحافظة قد انتظمت بها الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022

وشهدت جميع المدارس إقبالا من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.



وحرصًا منه بالاطمئنان على انتظام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، قام وكيل الوزارة بجولة متابعة بإدارة شرق طنطا التعليمية، شملت الجولة مجمع الشهيدين بخرسيت، ومدرسة طنطا الفنية الثانوية النسيجية العسكرية.

حضر طابور الصباح بكلتا المدرستين، واطمأن على انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ جميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني والنجاح في الفصل الدراسي الأول، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في نهاية العام.