وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022

الخطة تتضمن تنفيذ 328 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 328 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 تبلغ 4،3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 978،3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 22،9%، يليه قطاع النقل بقيمة 841،2 مليون جنيه بنسبة 19،8%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 828،5 مليون جنيه بنسبة 19،5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 656 مليون جنيه بنسبة 15،4%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 417 مليون جنيه بنسبة 9،8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 535،1 مليون جنيه بنسبة 12،6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 485،2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 200 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 92 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 165 مشروعًا في مشروعات خاصة برصف طرق متفرقة بطول 123،5 كم، تطوير ورفع كفاءة واستكمال وحدات المرور بمراكز الرياض، بلطيم، قلين، بيلا، كفر الشيخ، إلى جانب مشروعات رفع وتطوير مجازر، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 9 مشروعات تنموية منها استكمال تشطيبات مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ، إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ.



جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19/2020" و"20/2021" على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.

