دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص"

دعاء المطر، شهدت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، الموافق الـ19 من فبراير 2022، حالة من عدم الاستقرار الجوي، التي صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على بعض المن والمحافظات والتي قد تصل حد السيول.

وتساءل لكثيرون عن دعاء المطر من أجل ترديده تزامنا مع سقوط الأمطار، إذ أنه من الأمور المستحبة الواردة عن النبي محمد "ص" في سنته الشريفة، وهو ما بلغنا عن الصحابة الأجلاء والتابعين اعظام، وكما روت السيدةعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

دعاء المطر

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار على بعض المدن والمحافظات تتراوح شدتها بين الغزيرة التي تصل حد السيول والمتوسطة، ما زاد البحث عن دعاء المطر وأهميته عند نزول المطر حيث أنه من الأدعية المستحبة والمستجابة.

فضل دعاء المطر

وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فيما يتعلق بـ دعاء المطر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبًا نافعًا وهو ما يتعين علينا أن ننتهج سنة الحبيب، لكي ننتفع بما علمنا.

دعاء المطر المستجاب



ويعتبر دعاء المطر أحد أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، وتوجد العديد منها، ولعل أبرزها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر المفضل

وتشمل أدعية المطر العديد من الكلمات والدعوات الطيبة المباركة، مثل: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، وهو أحد الأدعية الجميلة والمتداولة والتي يتضرع بها الكثيرون.

أهمية دعاء المطر وفضله

ويعد دعاء المطر من الأمور المستحبة، وسنة طيبة، حيث تنوعت الأدعية والتي شملت أيضًا: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، كما ورد أنه من بين أفضل توقيتات الأدعية، وقت هطول المطر.

دعاء المطر وحالة الطقس ودرجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود اضطراب في حالة الطقس على جمهورية مصر العربية اليوم السبت، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين القوية التي تصل حد السيول وسقوط الثلوج في بعض المناطق، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن دعاء المطر آملين في أن يتقبل الله الدعاء، في ظل وجود العاصفة هبة التي تتعرض لها البلاد.

