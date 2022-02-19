الضرائب: 3 مارس القادم إجراء المقابلات الشخصية للمستوفين لشروط التقدم لمسابقة المصلحة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أن يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، سيتم اجراء المقابلات الشخصية  للمتقدمين لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة للتعاقد مع عدد (416) مأمور ضرائب فحص، مأمور ضرائب حصر، بالإضافة إلى عدد (37) مأمور ضرائب حصر وفحص إلكترونى موزعين جغرافيًا ؛ والمستوفين لشروط التقدم والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل.

وطالبت المصلحة فى بيان لها المستوفين لشروط التقدم لهذه المسابقة والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الاقل، مراجعة الموقع الإلكترونى لوزاره الماليه   والدخول على الرابط المخصص لذلك وهو

http://jobs.mof.gov.eg

وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد المقابلات الشخصية، وكذلك التعليمات والاعتبارات الواجب الإلتزام بها يوم المقابلة الشخصية.

وأشار البيان أنه للرد على كافة الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥.

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