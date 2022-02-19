الطقس الآن في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

الطقس الآن.. شهدت بعض محافظات جمهورية مصر العربية اليوم السبت، الموافق الـ19 من فبراير 2022، حالة من عدم الاسقرار، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأطار متراوحة الشدة.

الطقس الآن

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تزامنا مع اضطرابات الطقس الآن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار شديدة.

توقعات الطقس الآن

وأوضحت الهيئة أن الطقس الآن يشهد تقدم للسحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت، وسط تحذيرات سابقة من الأرصاد للمواطنين.

حالة الطقس الآن

وتصدر الطقس الآن محركات البحث مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا متزامن معه منخفض آخر في سطح الأرض، نشأ عنهم حالة من الاضطراب الجوي يطلق عليه "الأخدود" كونه متعمقا في طبقات الجو العليا.

تفاصيل الطقس الآن

وتواصل حالة الطقس الآن هيمنتها على المدن والمحافظات إلى يوم غد الأحد وقد تمتد إلى الاثنين المقبل، الذي قد يشهد تحسنا في درجات الحرارة، لتعود حالة الطقس إلى استقرارها.

الطقس الآن ونشاط الرياح

وشهد الطقس الآن نشاطا للرياح وعدم ملاحظة وجود أتربة، إلى جانب زيادة فرص سقوط أمطار على كافة أنحاء البلاد، ويكون الوضع بالبحر الأبيض، خفيف إلى معتدل، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1،5:2 متر.

الطقس الآن ودرجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

ويشهد الطقس الآن في القاهرة الكبرى ميلا للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 11، بينما تشهد محافظة الإسكندرية طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.