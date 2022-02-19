انتظام الدراسة بأول أيام الفصل الثاني بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية التى تعمل اليوم السبت تزامنًا مع بدء انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد على الانتهاء من كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ونظافة المدارس وتفعيل قرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وخلال إجازة نصف العام الدراسي تكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور الدوري على المدارس والتأكد من استعدادها وانتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات.

كما شدد على جاهزية المباني الجديدة وانتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي، ومتابعة الالتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية.

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