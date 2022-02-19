انتظام الدراسة بأول أيام الفصل الثاني بالبحيرة (صور)

محافظات
انتظام الدراسة بالبحيرة
انتظام الدراسة بالبحيرة
Advertisements

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية التى تعمل اليوم السبت تزامنًا مع بدء انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد على الانتهاء من كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ونظافة المدارس وتفعيل قرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وخلال إجازة نصف العام الدراسي تكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور الدوري على المدارس والتأكد من استعدادها وانتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات.

كما شدد على جاهزية المباني الجديدة وانتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي، ومتابعة الالتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية.

IMG-20220219-WA0014
IMG-20220219-WA0014
IMG-20220219-WA0013
IMG-20220219-WA0013
IMG-20220219-WA0016
IMG-20220219-WA0016
IMG-20220219-WA0015
IMG-20220219-WA0015
IMG-20220219-WA0007
IMG-20220219-WA0007
IMG-20220219-WA0017
IMG-20220219-WA0017
IMG-20220219-WA0009
IMG-20220219-WA0009
IMG-20220219-WA0008
IMG-20220219-WA0008
IMG-20220219-WA0011
IMG-20220219-WA0011
IMG-20220219-WA0010
IMG-20220219-WA0010
IMG-20220219-WA0012
IMG-20220219-WA0012
مديرية تعليم البحيرة الفصل الدراسي الثاني أخبار محافظة البحيرة

مواد متعلقة

3 قرارات من "التعليم" حول مناهج الفصل الدراسي الثاني
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد ضابط ومصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالدقهلية

مبابي يضع شروطه من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

3 قرارات من "التعليم" حول مناهج الفصل الدراسي الثاني

بسبب حالة الطقس.. الزراعة تزف بشرى سارة عن القمح هذا العام (فيديو)

تحرك برلماني عاجل بشأن إبراهيم عيسى

بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن واقعة عروس الإسماعيلية.. ياسمين عز تريند "جوجل"

ننشر الصور الأولى للضابط محمد حسان بركات شهيد الدقهلية