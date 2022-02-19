"القصير" و"الغضبان" يبحثان سبل تحقيق التنمية الزراعية في بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها.


وبحث الجانبان خلال اللقاء، ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، للتيسير على المزارعين، وضمان استقرارهم.


كما ناقش اللقاء أيضا، سبل تنمية الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد، حيث يوجد الجزء الأكبر من بحيرة المنزلة بالمحافظة، ذلك فضلا عن وجود عدد كبير من مشروعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي بالمحافظة.


وأكد الجانبان على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في المحافظات، في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

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