السجن 10 سنوات لعاطل وعامل ضبطا بحوزتهما 160 طربة حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات لعاطل وعامل، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع سند والمستشار وائل جمال الأشلم وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.

كانت القضية رقم 25925 لسنة 2821 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " م.ع.أ" عاطل مقيم محافظة الاسماعيلية و" م.ال.س" عامل مقيم محافظة الاسماعيلية بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم الدخيلة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما.

وبتفتيش المتهم الأول تبين أنه يحمل جوال بلاستيك بداخله عدد 150 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول والمتهم الثاني كيس بداخله عدد 10 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين وبحوزتهما المضبوطات على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.