أول تحرك من مجلس النواب تجاه تجاوزات إبراهيم عيسى

تصدر الإعلامي إبراهيم عيسى اليوم السبت، الموافق الـ19 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الرأي العام المصري والإسلامي.

إبراهيم عيسى

وتحرك مجلس النواب المصري تجاه تجاوزات إبراهيم عيسى حيث تقدم النائب مصطفى بكري بطلب للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل حول تجاوزاته.

مصطفى بكري يهاجم إبراهيم عيسى

وأكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في طلبه، مواصلة إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى.

إبراهيم عيسى وأفكاره المتطرفة

وتطرق بكري في طلبه إلى أن إبراهيم عيسى دائم التشكيك فى الثوابت الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والادعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

تجاوزات إبراهيم عيسى

وتساءل عضو مجلس الشعب عن دور الجهات الإعلامية المسؤولة عن تجاوزات إبراهيم عيسى ودورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق الأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة التشكيك فى الإسراء والمعراج والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب.

أكاذيب إبراهيم عيسى

وقال مصطفى بكري إن الأكاذيب التي يروجها إبراهيم عيسى وأمثاله تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وهى أمور لو تركت لأحدثت فتنة فى البلاد.

ظهور إبراهيم عيسى

وأشار بكري إلى أن ما يبثه إبراهيم عيسى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التى تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى.

طلب مصطفى بكري تجاه إبراهيم عيسى

وطلب النائب مصطفى بكري الموافقة على إلقاء البيان العاجل أمام المجلس وبحضور الجهات المعنية وممثل الحكومة، من اجل صد تجاوزات إبراهيم عيسى المستمرة.