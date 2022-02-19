الذهب يرتفع خلال الأسبوع بنحو 2%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الذهب قليلًا عند مستويات 1900 دولارًا للأونصة الجمعة 18 فبراير، حيث أدت الآمال في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى بعض الهدوء في الأسواق، لكن المخاوف المستمرة بشأن أوكرانيا أبقت المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

وتراجعت القود الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 1900.8 دولارًا للأونصة في ختام تعاملاتها، وصعدت بنحو 2% هذا الأسبوع.

وكانت أنباء قد أشارت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل لنقاش الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا.

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