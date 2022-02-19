الأسواق الأوروبية تتراجع خلال الأسبوع مع استمرار التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسواق الأوروبية مرة أخرى يوم الجمعة 18 فبراير، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بعد وصول الأزمة الأوكرانية الروسية إلى نقطة محورية.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بـ 0.8% إلى 460.8 نقطة، ليسجل خلال الأسبوع هبوطًا بـ 1.2%.

وتراجع مؤشر DAX الألماني خلال الجلسة بـ 1.4%، وهبط FTSE100 البريطاني بـ 1.3%.

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس نداء عاجلا ضد الغزو الروسي بعد أن نفى زعماء غربيون مزاعم الكرملين بسحب القوات واتهمت أوكرانيا الانفصاليين الموالين لروسيا بقصف قرية مدنية.

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