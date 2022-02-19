أعلن الكرملين، إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز خلال التدريبات العسكرية الروسية في بيلاروسيا.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشرف على بدء المناورات النووية مع بيلاروسيا.

وتشمل التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة، إطلاق صواريخ باليستية وأسلحة استراتيجية.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.