بعد التقلبات الجوية اليوم.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن تفاصيل طقس الأحد

شهدت البلاد تقلبات جوية اليوم، تتمثل في انخفاض في درجات الحررة وأمطار وهبوب ريح على معظم المناطق، لذا يبحث العديد من المواطنين عن بيان الأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد.

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية بيان هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة لطقس المتوقعة بالتفصيل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، أكدت أنه يسود طقس مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية في بيانها، أنه يسود البلاد غدا الموافق 20-2-2022، طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 00