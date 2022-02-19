تعرف على الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

ننشر لكم في السطور التالية الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع لجري، بداية من اليوم السبت الموافق 19-2-2022، وحتى الخميس الموافق 24 من فبراير لعام 2022.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد أنه يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد إنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.



الظواهر الجوية المتوقعة السبت 19 فبراير



تتوقع الأرصاد أنه يسود البلاد أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



كما تتوقع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وتتعرض البلاد لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.





الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 20 فبراير:



يسود البلاد استقرار في الأحوال الجوية، وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وتتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 21 فبراير والثلاثاء 22 فبراير:



تتوقع الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 23 فبراير والخميس 24 فبراير:



تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، بجانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

