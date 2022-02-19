سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، الموافق الـ19 من فبراير 2022، استقرار ملحوظا متأثرة بتعاملات البورصة العالمية، بنحو 1898 دولارًا للأوقية، بعد تقلبات بسبب الأوضاع في روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب على المستوى العالمي.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم السبت 19-2-2022 في مصر بالسطور التالية:

أسعار الذهب عيار 14

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 554 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 712 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 831 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 949 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في جمهورية مصر العربية

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4155 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8310 جنيهات.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16620 جنيهًا.