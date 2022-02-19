يستعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

موعد مباراة فريق ليفربول ضد نورويتش سيتي

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نورويتش سيتي اليوم السبت 19-2-2022، عند الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات، دبي.

وعاد النجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد غيابه عن مباريات فريقه السابقة لتواجده في صفوف منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا التي حصد فيها الميدالية الفضية.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

من المقرر أن تتم إذاعة مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة بي ان سبورت بريميم 1، beIN Sports 1 HD Premium

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد نورويتش سيتي

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد- فان دايك- ماتيب- روبرتسون.

خط الوسط: الكانتارا- فابينهو- كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- فيرمينو.