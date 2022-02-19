دعاء المطر.. ردد هذه الأدعية عند سقوط الأمطار

دعاء المطر.. يبحث العديد من المواطنين عن الأدعية التي يمكن ترديدها أثناء سقوط الأمطار، حيث تعرضت البلاد صباح اليوم لأمطار ضربت العديد من المحافظات، وساءت الأحوال الجوية، وتصدرت حالة الطقس تريند جوجل، ودعاء المطر لترديد أفضل الأدعية أثناء هطول الأمطار.

روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن الرسول الكريم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".

ردد هذه الأدعية عند سقوط الأمطار

من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

أدعية سقوط الأمطار وهبوب الرياح

“اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين”

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وأكدت الأرصاد من تعرض البلاد لطقس معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



كما توقعت الأرصاد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00.