خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في مأرب (فيديو)

بوابة الفجر
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معارك هي الأعنف يخوضها الجيش ضد ميليشيات الحوثي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
 

شن الجيش مدعوما بألوية العمالقة والتحالف العربي عدة هجمات ومعارك ضارية على مواقع الميليشيات الحوثية في الردهة وأم ريش على المحور الصحراوي وجبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح، لتتكبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.
 

تزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة، لتتمكن القوات الحكومية من استعادة عددا من المواقع، بعد هزيمة الميليشيات وفرارهم من الجبهات، ليقترب اليمن من الحرية.

 

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