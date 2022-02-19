استمرار سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 20 فبراير 2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد الموافق 20 فبراير 2022 في كافة انحاء البلاد، حيث يستمر سقوط الأمطار على بعض المناطق في البلاد، ونقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد ودرجات الحرارة غدا في البلاد.

حالة الطقس غدا

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحر.

تستمر موجة الاستقرار خلال حالة الطقس غدا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا في الليل يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

ونقدم لكم درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء