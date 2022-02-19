للمرة الثالثة على التوالي.. تجديد عضوية إسماعيل عبدالغفار بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية

أخبار مصر
احتفال اليوبيل الذهبي
احتفال اليوبيل الذهبي
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سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية: الأكاديمية العربية صرح عالمي للتعليم والتدريب البحري


في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسون عامًا على إنشاء الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بحري،التقي الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية  كيتاك ليم،وذلك اثناء زيارته للمملكة المتحدة

حيث أشاد سكرتير عام المنطمة البحرية الدولية  بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واصفا إياها بالصرح العالمي للتعليم والتدريب البحري، كما تقدم بالتهنئة إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بمناسبة تجديد عضويته بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالى وحتى 31 يناير 2025 متمنيا له خالص التوفيق ومزيد من الإنجازات كما ناقش الطرفين سبل التعاون التقني مع المنظمة البحرية الدولية لصالح الدول العربية والدول الأفريقية.

اليوبيل الذهبي الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم

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