السجن 3 سنوات لعامل خردة هتك عرض موظفة في الطريق العام بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة بالسجن 3 سنوات لعامل هتك عرض موظفة أمن.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم محمد، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتارية محمد صالح.

كانت القضية رقم  35420 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان،عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجني عليها وزوجها بيقام المتهم بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم.

حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه حال سير المجني عليها " ب.م.ع" موظفة أمن بالطريق العام أثناء صعودها احد الكباري بعد قيام زوجها بتوصليها هناك فؤجئت بالمتهم " إ.س.ج" بائع خردة بالامساك بإمكان العفة من جسدها فقامت بالاستغاثة بزوجها والأهالي وتمكنوا من الامساك به وتسليمه لقسم الشرطة وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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