لهذا السبب.. أحمد موسى يُشيد بالطيار المصري وليد مراد

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالطيار بشركة مصر للطيران وليد مراد الذي نجح في الهبوط ببراعة في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بأمان رغم سوء الأحوال الجوية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "العالم كله بيتكلم على براعة الطيار المصري الذي نزل بهذه القوة والبراعة رغم العاصفة الجوية وتلاعب الهواء بالطائرات".

وأضاف "الطيار وليد مراد استطاع الهبوط وكان نموذجًا يحتذى به في الطيران على مستوى العالم وتفوق على زملاءه من كل دول العالم في الهبوط بسلام وأمان والحفاظ على سلامة الركاب".

وتابع "هناك نماذج مصرية محترمة يحتفي بها الإعلام الدولي منذ الأمس وهذه النماذج يجب أن نحتفل بها حقًا لأنها تحافظ على سمعة بلادهم".

وتساءل "ليه تحتفوا بمن يسيئوا لأنفسهم ولكم ولبلدهم، ولماذا تعطون النماذج السلبية اهتمام ويتم تداولهم، وليد مراد من النماذج الإيجابية الحقيقة التي تستحق الاهتمام بها وتكون قدوة كما احتفل بها الإعلام الخارجي.