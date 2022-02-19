إبراهيم عمران: هذه أجور الكومبارس في السينما (فيديو)

قال الفنان إبراهيم عمران، إن عندما علم بأنه سيحصل على دور كومبارس متكلم سعد للغاية، معقبًا: "كنت حارس متكلم، وأمام الكاميرا قمت بإعادة الدور مريتن، ومنذ هذه اللحظة أصبحت كومبارس متكلم".

وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه عمل كومبارسا لمدة عامًا، وبعد ذلك انتقل من العمل من ممثل لكومبارس متكلم، لأن الكومبارس لا يعمل يوميًا، معقبًا: "كان يوم فيه و10 مفيش، ومكنش معايا فلوس".

ولفت إلى أن أجر الكومبارس الآن يتراوح ما بين 150 جنيه لـ1000 جنيه، معقبًا: "البسطاء يحصلون على 1500 جنيه خلاف الوجبة، أما من ترتدي فستان سوارية فتحصل على 1000 جنيه، بتكون صارفة على نفسها".