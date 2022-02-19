رغم وجود أسرّة شاغرة.. مستشفى جراحات اليوم الواحد ترفض دخول "حالة حرجة"

رفضت إدارة مستشفى اليوم الواحد بمنطقة البساتين، مساء اليوم السبت، دخول حالة حرجة "تيسير عبد الله"، والتي لا تستطيع التنفس إلا من خلال جهاز الأكسجين نظرًا لإصابة المريضة بالتهابات في الرئة نتيجة التغيرات المناخية، بالرغم من وجود أسرة شاغرة داخل المستشفى في قسم الرعاية.

وقال عبد الله أحمد، نجل المريضة، إن فور دخولها الطوارئ قاموا بتركيب جهاز التنفس الصناعي، وبعد ذلك أجرّت أشعة مقطعية على الصدر، ثم تحاليل دم، وقاموا بتركيب القُنيّة الطبية –"الكانيولا"، استعدادًا لدخولها الرعاية المركزة بعدما صرح الطبيب بذلك، ثم جاء طبيب آخر أبلغنا أنها مصابة بفيروس كورونا، وسيتم دخولها للعزل الصحّي، ثم بعد ذلك جاء طبيب آخر يطالبنا بمغادرة المستشفى والحصول على بروتوكول كورونا في المنزل.

واستغاثت شقيقة المريضة بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والجهات المسؤلة بالدولة؛ لدخول شقيقتها غرفة الرعاية المركزة بمستشفى جراحات اليوم الواحد؛ من أجل إنقاذ حياتها من الخطر التي يواجه المريضة نتيجة نقص الأكسجين في الجسم عند نزع جهاز التنفس الصناعي.

ومازالت حالة "المريضة حرجة" وتخضع للتنفس من خلال جهاز التنفس الصناعي بغرفة الطوارئ ويطالبهم أطباء مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين، بالمغادرة والذهاب إلى مستشفى آخرى على الرغم من وجود أسرة شاغرة في غرف العزل الصحّي بالمستشفى.