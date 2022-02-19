حصاد الـ "توك شو".. نجاح مصر في إدارة الملف الاقتصادي.. وتحذير الأرصاد من تأثير منخفض جوي قادم



شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، نجاح مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتحذير الأرصاد من تأثير منخفض جوي قادم، فضلا عن الكشف وضع كورونا في مصر.



وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

تأثير منخفض جوي قادم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من منخفض جوي يضرب البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "اعتبارًا من يوم الأربعاء قد تشهد البلاد وجود منخفض جوي تأثيراته مازالت متوسطة حتى الآن".

وأضافت "مازالنا في فصل الشتاء ولا نريد التسرع وتخفيف الملابس حتى لو استقرت الأجواء وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس"، مشيرة إلى أن نهاية الأسبوع القادم سوف تتجدد سقوط الأمطار مرة أخرى.

وكانت أشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بداية منذ مساء أمس الجمعة كانت متوقعة، مشيرة إلى أن محافظات شمال الصعيد عند الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج كانت الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار منذ الأمس.

وأوضحت أن طرق رأس غارب والشيخ فضل والزعفران مازالوا مغلقين بسبب تأثير سقوط الأمطار المستمرة على سيناء وخليج السويس.

ولفتت إلى أن قوة الأمطار كانت معظمها على محافظات شمال الصعيد، ثم امتدت الأمطار اليوم إلى جميع محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى كانت متفاوتة الشدة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد خاصة شرق القاهرة التي كانت مصاحبة بسقوط حبات البرد.

ونوهت إلى أن هذه الحالة من عدم الاستقرار كانت مصاحبة بعواصف ترابية نتيجة الرياح بالإضافة إلى استمرار السحب الرعدية على الواحات البحرية والفيوم واضطراب الملاحة البحرية في ميناء البحر المتوسط واضطرابها في ميناء البرلس.

وأكدت أنه بداية من فجر الأحد سيكون هناك استقرار في الأوضاع، حيث تهدأ الأمطار ولكن مازالت مستمرة على الغردقة ورأس غارب وتتحسن الأحوال الجوية وتنعدم فرص سقوط الأمطار باستثناء السواحل الشرقية

نجاح مصر في إدارة الملف الاقتصادي

وبما يخص الأسعار، قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم يشهد أزمة إمداد وطاقة وخامات، مضيفا: "دخلت السوبر ماركت مش زي زمان.. ودولتنا ليل نهار تعمل على جعل حياة المواطن محتملة وسط بحر التضخم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أكبر أزمة تواجه الرئيس الأمريكي بايدن هى التضخم، مضيفا أن كل قيادة سياسية في العالم يجب أن تجلس مع "شهبندر التجار" لضبط الأسعار والمنتجات.

وأضاف أن هذا العام محوري على العالم كله، متابعا: "وعايزين نعدي الستة شهور الجاية، لازم نبدأ نتكلم"، مؤكدا أن مصر دولة ناجحة في إدارة الملف الاقتصادي وإتخذت قرارات لم تحدث من قبل، معربا عن ثقته أن المسئولين عن الملف الاقتصادي في مصر سيعبروا بنا.

وتابع، "هى سنة سودة... ولازم نركز في مشترياتنا ايه اللي محتاجينه وإيه اللي مش لازم، العالم حولنا مجنون ولعبوا في كل حاجة، ومش عايز أقول مين عمل كورونا، وإحنا اللي اتبهدلنا".



وضع كورونا في مصر

على صعيد آخر، وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرجعا له الفضل في قدرة الدولة المصرية على تصنيع لقاحات كورونا، فضلا على إنشاء أكبر مدينة الدواء، معلقا: "الإرادة السياسية هى اللي عملت كده".

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن تمكن مصر من تصنيع اللقاح هو بمثابة أمن قومي صحي واقتصادي، حيث إذا انتهى كورونا كجائحة لن ينتهي كفيروس، ولهذا نحتاج جرعات سنوية من اللقاح.

وأضاف أن تصنيع اللقاحات في مصر سيوفر علينا مليارات الدولارات، لافتا إلى أن هناك ثبات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية، وإذا حدث انكسار للأعداد الفترة القبلة سنكون تخطينا فترة الذروة، ولكن الأعراض بسيطة وهو ما يدل على ضعف الفيروس، ولكنها مازالت خطيرة على فئات معينة ككبار السن.