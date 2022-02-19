موانئ البحر الأحمر: تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة و426 شاحنة و75 سيارة ملاكي.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 854 طن بضائع عامة ومتنوعة 42 شاحنة و2 ملاكي وتصدير 33400 طن فوسفات.

كما شملت حركة الواردات تداول 786 طن بضائع عامة ومتنوعة 384 شاحنة و73 ملاكي ومتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 69 شاحنة و15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة و35 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 106 شاحنة و13 ملاكي والسفينة امل بحمولة 96 شاحنة و9 ملاكي ومغادرة السفينة SIBAL بحمولة 33400 طن فوسفات تصدير إلى الهند.





كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 52 شاحنة بحمولة 786 طنبضائع عامة و1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة و2 ملاكي