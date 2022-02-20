عبد الكريم صفية يشارك في "عالم تاني" برفقة رانيا يوسف قريبًا

يشارك الفنان الشاب عبد الكريم صفية، فى مسلسل "عالم تاني" الذى يواصل المخرج عبد العزيز حشاد تحضيراته برفقة النجمة رانيا يوسف.

وقال عبد الكريم، إن المسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى إنه يواصل عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج عبد العزيز حشاد للوقوف على التحضيرات النهائية للعمل استعدادًا لانطلاق التصوير للحاق بماراثون رمضان 2022.

رانيا يوسف ونضال الشافعي

كما ويواصل الثنائى رانيا يوسف ونضال الشافعى حاليًا تصوير مشاهدهما الأخيرة من مسلسل "شارع 9" وذلك بالتزامن مع عرضه على احدى القنوان العربية، ويشارك في بطولة العمل نرمين الفقي، محمود عبد المغني، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، شريف باهر، ايمي اسلام، عبير منير.

وكانت آخر أعمال المخرج عبد العزيز حشاد، مسلسل "حب عمرى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، من تأليف فداء الشندويلى وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هشام ومحمد مهران وسامح الصريطى وتامر فرج وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل عالم تاني

يشار إلى أن مسلسل "عالم تاني" بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعي، عبد الكريم صفية، فريال يوسف، وجاري اختيار باقي الفنانين المشاركين فى العمل، تأليف إسلام محمود يوسف، إخراج عبد العزيز حشاد.

كما أن الفنان الشاب عبد الكريم صفية شارك مؤخرًا فى فيلم "خرجوا ولم يعودوا" الذي دارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وهو من بطولة ويزو، ومصطفى بسيط، وخالد عليش، حسنى شتا، رنا سماحة، صولا، أيمن كشك، ضياء الميرغنى، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، من إنتاج أيمن يوسف، ومن إخراج حسن السيد.