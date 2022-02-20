العظمى بالقاهرة 19.. بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

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حالة الطقس- أرشيفية
حالة الطقس- أرشيفية
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 00.

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