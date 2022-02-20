أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 20-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار مواد البناء  في مصر اليوم الأحد،  لتسجل في المتوسط سعر 1030 جنيه لطن الاسمنت، 15200 جنيه لطن الحديد.

اسعار الحديد اليوم  في الأسواق:
سجل سعر طن "حديد عز" نحو 15600 جنيه،  و "بشاي" 15400 جنية، و" العتال" 15500 جنيه، و"عطية" 15100 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد " المراكبي" نحو 15100 جنيه،  و" المصريين" 15300 جنيه، و"العشري" 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في الأسواق:
سجل سعر طن أسمنت "المسلح" 1090 جنيه، و"النصر" 1060 جنيه، و"المعلم" 1025 جنيه و"حلوان" 1075 جنيه  والعسكري" 1000 جنيه.

ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد:
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 نحو  1.49 مليار دولار  بزيادة 189% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة 180% إلى 397 مليون دولار.

 

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