ننشر لكم في السطور التالية، توقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، فمن المفترض أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الوجه البحري.

توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأحد

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، تبين أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الأحد، أنه يسود طقس دافئ على جنوب الصعيد.

برودة شديدة في الليل

وتشهد البلاد برودة شديدة في ساعت الليل المتأخرة، وعلى المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، نظرا لشدة برودة لطقس ليلا بكافة الأنحاء.

شبورة على الطرق

وتعرضت البلاد لشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا لبيان الأرصاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

وعن فرص سقوط الأمطار، تتعرض لبلاد لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-2-2022



وتسجل القاهرة اليوم الأحد العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وعن درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية تسجل العظمى 19 والصغرى 10 درجات، بينما مطروح تصل العظمى لـ18 درجة والصغرى 10 درجات.

وتسجل سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، بينما تسجل قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، فيما تسجل أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وتصل درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 00.

