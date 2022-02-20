إمساكية رمضان 2022-1443.. تعرف على مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام خلال الشهر المبارك

يبحث العديد من المواطنين عن إمساكية رمضان 2022-1443، لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام خلال الشهر المبارك.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية كافة التفاصيل المتعلقة بإمساكية رمضان، من حيث موقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام.

موعد شهر رمضان الكريم

وأكدت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا 2022 ميلاديا سيكون يوم السبت 2 أبريل.



عدد أيام شهر رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 1443-2022، من المنتظر أن يكون شهر رمضان 2022- 1443 عدته 30 يوما.



موقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام

ووفقا لإمساكية رمضان، تبين أن مدة ساعات الصيام 14 ساعة و19 دقيقة، عن مواقيت الصلاة، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، إمساكية شهر رمضان لعام 2022/1443 من موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام.



- السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة

السحور 1:55

إمساك 3:55

الفجر 4:15

الشروق 5:43

الظهر 11:58

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:14

العشاء 7:33

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

السحور 1:54

إمساك 3:54

الفجر 4:14

الشروق 5:42

الظهر 11:58

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34

السحور 1:52

إمساك 3:52

الفجر 4:12

الشروق 5:41

الظهر 11:58

العصر 3:30

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:35

السحور 1:51

إمساك 3:51

الفجر 4:11

الشروق 5:40

الظهر 11:58

العصر 3:30



- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:36

السحور 1:50

إمساك 3:50

الفجر 4:10

الشروق 5:39

الظهر 11:57

العصر 3:30



- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:37

السحور 1:48

إمساك 3:48

الفجر 4:08

الشروق 5:37

الظهر 11:57

العصر 3:30



- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:37

السحور 1:47

إمساك 3:47

الفجر 4:07

الشروق 5:36

الظهر 11:57

العصر 3:30



- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:38

السحور 1:46

إمساك 3:46

الفجر 4:06

الشروق 5:35

الظهر 11:56

العصر 3:30



- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

العشاء 7:39

السحور 1:44

إمساك 3:44

الفجر 4:04

الشروق 5:34

الظهر 11:56

العصر 3:30



- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:43

إمساك 3:43

الفجر 4:03

الشروق 5:33

الظهر 11:56

العصر 3:30



- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:41

السحور 1:42

إمساك 3:42

الفجر 4:02

الشروق 5:32

الظهر 11:56

العصر 3:30

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:41

السحور 1:40

إمساك 3:40

الفجر 4:00

الشروق 5:30

الظهر 11:55

العصر 3:30

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:42

السحور 1:39

إمساك 3:39

الفجر 3:59

الشروق 5:29

الظهر 11:55 العصر 3:30



- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:43

السحور 1:38

إمساك 3:38

الفجر 3:58

الشروق 5:28

الظهر 11:55

العصر 3:30



- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:36

إمساك 3:36

الفجر 3:56

الشروق 5:27

الظهر 11:55

العصر 3:30

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:45

السحور 1:35

إمساك 3:35

الفجر 3:55

الشروق 5:26

الظهر 11:54

العصر 3:30

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:45

السحور 1:34

إمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:25

الظهر 11:54

العصر 3:30



- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:46

السحور 1:32

إمساك 3:32

الفجر 3:52

الشروق 5:2

الظهر 11:54

العصر 3:30



- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:47

السحور 1:31

إمساك 3:31

الفجر 3:51

الشروق 5:23

الظهر 11:54

العصر 3:30

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

صلاة المغرب 6:26

العشاء 7:48

السحور 1:30

إمساك 3:30

الفجر 3:5

الشروق 5:22

الظهر 11:54

العصر 3:30



- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

صلاة المغرب 6:27

العشاء 7:49

السحور 1:28

إمساك 3:28

الفجر 3:48

الشروق 5:21

الظهر 11:53

العصر 3:29

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة

صلاة المغرب 6:27

العشاء 7:50

السحور 1:27

إمساك 3:27

الفجر 3:47

الشروق 5:20

الظهر 11:53

العصر 3:29

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

صلاة المغرب 6:28

العشاء 7:51

السحور 1:26

إمساك 3:26

الفجر 3:46

الشروق 5:19

الظهر 11:53

العصر 3:29



- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

صلاة المغرب 6:28

العشاء 7:51

السحور 1:25

إمساك 3:25

الفجر 3:45

الشروق 5:18

الظهر 11:53

العصر 3:29

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

صلاة المغرب 6:29

العشاء 7:52

السحور 1:23

إمساك 3:23

الفجر 3:43

الشروق 5:17

الظهر 11:53

العصر 3:29



- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

صلاة المغرب 6:30

العشاء 7:53

السحور 1:22

إمساك 3:22

الفجر 3:42

الشروق 5:16

الظهر 11:53

العصر 3:29



- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

صلاة المغرب 6:30

العشاء 7:54

السحور 1:21

إمساك 3:21

الفجر 3:41

الشروق 5:15

الظهر 11:52

العصر 3:29



- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق

صلاة المغرب 6:31

العشاء 7:55

السحور 1:20

إمساك 3:20

الفجر 3:40

الشروق 5:14

الظهر 11:52

العصر 3:29



- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق

صلاة المغرب 6:32

العشاء 7:56

السحور 1:18

إمساك 3:18

الفجر 3:38

الشروق 5:13

الظهر 11:52، العصر 3:29



- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق

صلاة المغرب 6:32

العشاء 7:57

السحور 1:17

إمساك 3:17

الفجر 3:37

الشروق 5:12

الظهر 11:52

العصر 3:29

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المنتظر أن يكون يوم الأحد الموافق 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكيًا يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م، يكون عيد الفطر المبارك.