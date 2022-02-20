درجة الحرارة الأن.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

تتصدر درجة الحرارة الأن تريند جوجل، حيث يبحث لمواطنين المهتمين بمعرفة تفاصيل حالة الطقس، عن بيان الأرصاد الجوية الصادر بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد لمعرفة درجة الحرارة الأن في جميع محافظات الجمهورية.

وعن درجة الحرارة الأن في محافظات الجمهورية، تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، درجة الحرارة الأن في القاهرة والإسكندرية وطنطا ودمنهور وبلطيم ومطروح والمنوفية والبحيرة والدقهلية والمنيا وسوهاج وأسواط والأقصر وأسيوط وباقي لمحافظات.

وإليكم في النقاط التالية، درجة الحرارة الأن وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 20-2-2022.



درجة الحرارة الأن في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في طنطا الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في بلطيم الصغرى 11 العظمى 18



درجة الحرارة الأن في مطروح الصغرى 10 والعظمى 18



درجة الحرارة الأن في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في سيوة الصغرى 09 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19



درجة الحرارة الأن في دمياط الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في السويس الصغرى 10 والعظمى 18



درجة الحرارة الأن في العريش الصغرى 11 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في كاترين الصغرى 00 والعظمى 11



درجة الحرارة الأن في الطور الصغرى 10 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21



درجة الحرارة الأن في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21



درجة الحرارة الأن في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في المنيا الصغرى 07 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في قنا الصغرى 09 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في أسوان الصغرى 10 والعظمى 21



درجة الحرارة الأن في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 21



درجة الحرارة الأن في شلاتين الصغرى 12 والعظمى 23



درجة الحرارة الأن في أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 23



درجة الحرارة الأن في حلايب الصغرى 12 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 20