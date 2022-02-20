بدء تلقي طلبات الحصول على 25 سيارة طعام متنقلة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء تلقي طلبات الحصول على عدد 25 سيارة طعام متنقلة كمرحلة أولى بمدينة قنا، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وسيتم اختيار 25 مواطنا من المتقدمين من خلال القرعة العلنية.

وأوضح محافظ قنا، أن المواطنين الذين سيقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية سوف يقومون بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط وفي حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا.

وأضاف الداودي، أنه سيتم إجراء قرعة علنية أيضا لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا (المرحلة الأولى) والتي تم تحديدها بمعرفة الجهات الإدارية المختصة، مشيرًا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هي من الأفكار الرائدة التي لا تتطلب رأس مال كبير، موضحًا أنه لمن يرغب من الفائزين بالقرعة التقدم بطلب قرض لجهات عديدة منها جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك.