محافظ البحيرة: عزل 3 رؤساء قرى بسبب التقاعس والإهمال

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عزل رؤساء قرى صفط الحرية والنبيرة بمركز إيتاى البارود وكذا قرية محلة بشر بشبراخيت لتقاعسهم وإهمالهم فى ازالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق قراهم خلال الفترة الماضية.

كما قرر صرف مكافأة بواقع 20 ألف جنيه لكل من مركزى كوم حمادة والرحمانية لمنع أى تعديات خلال الـ 45 يوما الماضية وكذا 20 ألف جنيه لكل من مركزى وادي النطرون وإدكو لقيامهما بإزالة فورية لكافة التعديات في مهدها خلال الـ 45 يوما الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريتي الزراعة والري ورؤساء القري ومسئولي المتغيرات المكانية ومديري الإدارات الهندسية ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة، وذلك لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية وكذا تنفيذ قرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه قد تم وضع معايير لتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة، مشيرا إنه لا تهاون أو تقاعس وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف ولن نفرط فى شبر واحد من الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدرات وحق الشعب من أجل أبنائنا والأجيال القادمة.

كما أكد على التزام المحافظة بتنفيذ كافه القرارات من إزالات فورية لأى تعد على الأراضى الزراعية، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، والتعامل بقرارات فورية تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.

كما شدد على الاستفادة من منظومة رصد التغيرات المكانية، وتفعيل وحدة رصد التغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بقيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن الاجرءات التى تم اتخاذها فى هذا الشان مع تكثيف حملات ازالة التعديات السابقة ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا ازالة المقابر العشوائية المخالفة التى يقوم البعض بانشائها بالاراضى الزراعية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، ولن نتهاون فى التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء عليها نهائيا.

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