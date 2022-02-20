محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات لنواب ورؤساء القرى (أسماء)

أصدر قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢٢ يتضمن حركة تنقلات لنواب ورؤساء القرى لمدة 6 أشهر ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.

تضمن القرار نقل كلا من:

"رفيق أنور أحمد مقلد" رئيس قرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

"عبد المنعم موسى عبد المنعم إبراهيم" رئيس قرية النبيرة بمركز إيتاي البارود للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

"أحمد سعد محمد جميعي" رئيس قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

"سليمان جابر عبد المجيد عمران" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

"أماني صلاح الدين محمد" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

"حامد محمد حامد محمد" رئيس قرية قافلة بمركز أبو حمص، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

"ميرفت عيسى عبد الحليم البربري" من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، للعمل رئيسا لقرية قافلة بمركز أبو حمص.

"عادل عبد المقصود عوض صقر" من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.