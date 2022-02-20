السعودية وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم السبت، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.