ارتفاع الإنتاج الصناعي القطري بـ 12.5% في ديسمبر 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري في ديسمبر الماضي بنحو 12.5% على أساس شهري‎، ودعم النمو الشهري للمؤشر ارتفاع‎ قطاع التعدين بنسبة 15.5%، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما‎ سجل قطاع الصناعة التحويلية نموًا بشكل هامشي بـ 0.9% نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام وصناعة الفلزات القاعدية وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية‎.

هذا وفي قطاع الكهرباء فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر الماضي بـ 18.1% على أساس شهري، بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بـ 7.5% قياسًا بنوفمبر 2021‎.



 

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