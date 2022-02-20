ارتفاع الإنتاج الصناعي القطري بـ 12.5% في ديسمبر 2021



ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري في ديسمبر الماضي بنحو 12.5% على أساس شهري‎، ودعم النمو الشهري للمؤشر ارتفاع‎ قطاع التعدين بنسبة 15.5%، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما‎ سجل قطاع الصناعة التحويلية نموًا بشكل هامشي بـ 0.9% نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام وصناعة الفلزات القاعدية وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية‎.

هذا وفي قطاع الكهرباء فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر الماضي بـ 18.1% على أساس شهري، بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بـ 7.5% قياسًا بنوفمبر 2021‎.





