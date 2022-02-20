ترتيب الدوري الانجليزي والهدافين قبل مباريات اليوم

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
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يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وقائمة الهدافين، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد، من بطولة البريرلميج.

وجاء جدول ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي:.

1- مانشستر سيتي – 63 نقطة

2 – ليفربول – 57 نقطة

– تشيلسي – 50 نقطة

4 – مانشستر يونايتد – 43 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 42 نقطة

6 – أرسنال – 42 نقطة

7 – توتنهام هوتسبير – 39 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 37 نقطة

9 – برايتون – 33 نقطة

10 – ساوثهامبتون – 32 نقطة

11 – ليستر سيتي – 27 نقطة

12 – أستون فيلا – 27 نقطة

13 – كريستال بالاس – 26 نقطة

14 – برينتفورد – 24 نقطة

15 – ليدز يونايتد – 23 نقطة

16 – إيفرتون – 22 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد – 22 نقطة

18 – واتفورد – 18 نقطة

19 – بيرنلي – 17 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 17 نقطة

وجاء هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح ليفربول 17 هدف

2- دييجو جوتا ليفربول 12 هدف

3- رحيم سترلينج مانشستر سيتي 10 أهداف

4- ساديو ماني ليفربول 9 أهداف

5- هيونج مين سون توتنهام 9 أهداف

6- كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 9 أهداف

7- جيمي فاردي ليستر سيتي 9 أهداف

8- إيمانويل دينيس واتفورد 8 أهداف

9- إيميلي سميث روي أرسنال 8 أهداف

10- ميشيل أنطونيو وست هام يونايتد 8 أهداف

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