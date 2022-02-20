رابط مباشر.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط، اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة لـ2021 /2022، بنسب نجاح وصلت إلى 63.2 % للطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 64% للشهادة الإعدادية المهنية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

وحضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط كلا من محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2022

وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المتواصل لتحصيل أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الثانى وتحقيق النجاح.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

وتمنى المحافظ لطلابه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

وأعرب المحافظ عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مؤكدا أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

ومن جانبه قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط للفصل الدراسي الأول بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألف و358 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألف و10 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط والمتفوقين

وأوضح سوقي أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و179 طالبا، حيث وصلت نسب النجاح بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 64% من 5669 طالبًا بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83%، مشيرًا إلى أنه جاري توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.