مرشح تحت السن في انتخابات "المهندسين": سأنشط ملف الاستثمار بصندوق النقابة

قال المهندس محمد خلف الله، المرشح على عضوية مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، تحت السن شعبة "مدني" ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر" أنه سيسعى جاهدا حال فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة المقبلة إلى تنشيط ملف الاستثمار بصندوق النقابة من خلال استغلال الفرص المتاحة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وجه الخصوص سواء من خلال طرح اسهم فى المشروعات أو الدخول شراكة مع مستثمرين لتحقيق أكبر استفادة للمهندسين وذلك فى ظل جهود الدولة لتوفير حياه كريمة لكافة المواطنين المصريين ودعم النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين وبعد المجهود الكبير من قبل مجلس النقابة خلال الدورة السابقة بقيادة النقيب هاني ضاحي وتحويل العجز فى الصندوق من سالب ٢٥٠ مليون إلى فائض مليار جنيه.

وأوضح أن برنامج قائمة "مهندسون فى حب مصر" يعتمد على تحقيق خدمات كثيرة للمهندس تتمثل في السكن والتوظيف والصحة والتوعية بجانب المعاش وتنفيذ النقابة الإلكترونية للاستفادة من كل الخدمات وتنظيم سوق العمل الهندسي وإقامة معارض مدعمة للمهندسين وأسرهم والتوسع في التعاقدات والتخفيضات بالتعاون مع العديد من الجهات وتقديم دورات تدريبية بمختلف التخصصات كذلك منح تدريبية مختلفة من عدة جهات منها بعض الوزارات وتنظيم سوق العمل الهندسي ودفع المشاريع المتوقفة بالتعاون مع الوزارات المعنية وأجهزة الدولة والعمل على توفير أنشطة ترفيهية منتظمة من الحفلات والرحلات والمصايف ورحلات الحج والعمرة بالتنسيق مع أعضاء مجلس النقابة بجانب تعظيم الموارد لتقديم خدمات أفضل للمهندسين وإعداد برنامج منتظم للدورات التدريبية المتخصصة وعمل برتوكولات تدريب مع الجامعات والأكاديميات المختلفة.

وأكد خلف الله، أن القيادة السياسية أولت الصعيد اهتماما خاصا ونقابة المهندسين ستسير على نفس الدرب في دعم كافة نقاباتها الفرعية كما وعدنا أبناء الصعيد وبالفعل طرحت على النقيب العام مقترح إنشاء نقابة فرعية للزملاء بمحافظة البحر الأحمر لتوفير الجهد وتحقيق كافة الخدمات لهم ووعد بالتنفيذ فور الانتهاء من إجراءات الانتخابات ودراسة الموضوع بشكل كامل.

ولفت إلى أنه يحلم بتولى لجنة الشباب للمساعدة في دعم شباب المهندسين بالشعبة العامة وخاصة بالنقابات الفرعية في كافة مايخص الملفات العالقة مع النقابة العامة وتحتاج للتواصل مع الجهات المسئولة وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان لتحقيق أعلى فائدة للمهندسين والمواطنين.

جدير بالذكر أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق يترأس قائمة "مهندسون فى حب مصر" والتي تخوض الانتخابات على كافة المقاعد فى مارثون انتخابات نقابة المهندسين الجمعة المقبلة.