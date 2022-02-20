سيامة 226 كاهنا وشماسا وأمينا بالكنيسة الأرثوذكسية

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الفترة الراهنة مجموعة سيامات استعدادا لاستقبال الصوم الكبير، وذلك وفقا لمركز الكنيسة الإعلامي برئاسة القمص موسى إبراهيم متحدثها الرسمي.

سيامة كاهنَين بإيبارشية 6 أكتوبر

صلى الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة 6 أكتوبر (مقر المطرانية)، وسيم نيافته اثنين من الشمامسة بدرجة القسيسية الكاملة للخدمة بالإيبارشية.

وسيم نيافته الشماس راني منصور كاهنًا لخدمة كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي باسم القس صليب، والشماس بيتر مجدي كاهنًا لخدمة كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بقرية برقاش باسم القس سوريال.

سيامة كاهنَين بـ "دمياط وكفر الشيخ"

صلى الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس في كفر الشيخ، وسيم اثنين من الشمامسة بدرجة القسيسية الكاملة للخدمة بالإيبارشية.

كما سيم الشماس أمير فارس كاهنًا لخدمة كنيسة الشهيد أبانوب بقرية المرابعين في كفر الشيخ باسم القس أبانوب، والشماس بيتر سمير كاهنًا لخدمة كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بمدينة قلين باسم القس أبسخيرون.

درجة دياكون لأمين عام الخدمة بإيبارشية طما ورتبة إيبدياكون لأمناء الخدمة ومساعديهم

صلى الأنبا اسحق أسقف إيبارشية طما القداس الإلهي بدير القمص يسى ميخائيل بطما، شارك نيافته الصلوات مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والمكرسات إلي جانب خدام وخادمات الإيبارشية.

وسيم عقب صلاة الصلح الشماس عاطف شفيق أمين عام الخدمة بالإيبارشية بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون إسطفانوس، كما رسم 29 من أمناء الخدمة والأمناء المساعدين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، وأيضًا 19 في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى 4 في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما دشن نيافته مجموعة من الأيقونات.

وعقب انتهاء صلوات القداس أقيم لقاء روحي لخدام وخادمات الإيبارشية، ألقى كلمة روحية تحت عنوان "القدوة في حياة الخادم"، تلاه لقاء خاص لأمناء الخدمة والأمناء المساعدين وجاءت الكلمة فيه تحت عنوان " الدموع في الخدمة ".

سيامة ورسامات شمامسة في سوهاج

صلى نيافة الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد فيلوثاؤس بإدفا، وسيم خلاله الشماس زكري حبيب مدير مدرسة الشمامسة بالكنيسة بدرجة دياكون شماس كامل، باسم دياكون زكريا.

كما رسم نيافته أربعة من معلمي المدرسة برتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، وستة من أبناء المدرسة برتبة أغنسطس قارئ، و134 آخرين برتبة إبصالتس (مرتل)، وشارك في صلوات القداس وتكريس الشمامسة نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج.

رسامة 6 أغنسطسيين و5 إبصالتسيين في أبو قرقاص

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مينا بالفكرية، ورسم خلاله 6 من أبناء الكنيسة برتبة أغنسطس (قارئ)، و5 آخرين برتبة إبصالتس (مرتل)، كما عمد نيافته طفلة من أبناء الكنيسة.

سيامة اثنين بالشماسية الكاملة في ملوي

سيم الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، خلال قداس فصح نينوى في الكنيسة المرقسية بمقر المطرانية، اثنين من الشمامسة بدرجة دياكون (شماس كامل) تمهيدًا لسيامتهما كهنة يوم الأحد المقبل.

والدياكونيان الجديدان هما الشماس مينا فؤاد نجيب، باسم دياكون جيروم لخدمة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس البابا كيرلس السادس بملوي، والشماس إيهاب إسحق، باسم دياكون إيرينيؤس لخدمة كنيسة القديسة بائيسة والثلاث فتية القديسين في دير أبو حنس بملوي.