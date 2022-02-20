الطيار وليد مراد يتصدر اهتمام وسائل الإعلام العالمية

تصدر الطيار وليد مراد اليوم الأحد، الموافق الـ20 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما قدم مثالا يحتذى به لكل طياري العالم، بعد هبوطه البارع بطائرة مصر للطيران.

الطيار وليد مراد

واعتلى الطيار وليد مراد المنتمي لشركة مصر للطيران اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعدما بط ببراعته بطائرته رغم الأجواء العاصفة غير المسبوقة التي واجهته فى بريطانيا.

رد الطيار وليد مراد

وقال الطيار وليد مراد إن طبيعة عمله تعتمد على أصول معينة، مضيفًا: "فى البداية ندخل غرفة العمليات الخاصة بنا لنحصل على خطة كاملة عن الرحلة من أول الخروج ولحين الوصول للوجه النهائية"، وهو ما يعطيهم خريطة كاملة حول خط السير والظروف والأجواء.

رحلة الطيار وليد مراد

وأوضح الطيار وليد مراد أنه عند طيرانه بالرحلة كان يعلم أن هناك عاصفة شديدة، إلا أنه بيَن أنه يطير وفق أصول وقواعد، لافتا أنه انطلق من مطار القاهرة فى رحلته الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وعند وصوله إلى المطار أخبرت الركاب بسوء فى الأحوال الجوية وعلم بها الجميع.

براعة الطيار وليد مراد

وأكد الطيار وليد مراد علمه بظروف الرحلة وما ينتظره في مكان الهبوط، مشيرًا إلى أن قرار الهبوط فى المدرج يرجع لأصول وأشياء معينه، مضيفًا: "عملت الهبوط بتاعى ونزلت زيى زى أى زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللى عملته.. مش تواضع وأنا معملتش حاجة جديدة".

دراسات الطيار وليد مراد

وتعلم الطيار وليد مراد الطيران في القوات الجوية وتحديدًا بالسرب الأول الشراعى، بعدها انتقال إلى شركة مصر للطيران بعد إنهائه الدراسات الخاصة بذلك، واصفا مصر للطيران بـ "المدرسة الكبيرة".