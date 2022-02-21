محمد سامي يدخل في صراعات مع حسن الرداد في مسلسل بابلو

يشارك الفنان محمد سامي في مسلسل بابلو والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.





وكشف محمد سامي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنه يجسد يدور يدعي عمرو الزيني صديق أروى جودة، ويواجه العديد من المشاكل خلال أحداث العمل، مشيرًا أنه يدخل في صراعات مع حسن الرداد بطل العمل.





مسلسل بابلو بطولة حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، صلاح عبدالله، سلوى عثمان، رشوان توفيق، سوسن بدر، وآخرون من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.





وفي سياق آخر يشارك محمد سامي في مسلسل فاتن أمل حربي ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وآخرون من إخراج ماندو العدل.





يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل الطاوس الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب، فرح الزاهد، وآخرون من إخراج رؤوف عبد العزيز.