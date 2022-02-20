توجيهات جديدة من محافظ الجيزة بشأن التعدي على أراضي الدولة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقي الجهات المعنية لتشكيل لجنة مركزية يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن الإزالة الفورية لأي تعدى جديد، وخاصة أن وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التى من شأنها منع التعديات فى مهدها، مع معاقبة المتعديين والمخالفين، يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدة محافظ الجيزة، مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية لوضع خطه عمل المرحلة المقبلة لمواجهة اي تعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهه تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ونوه المحافظ بأنه سيتم حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومي الأخرى، لافتًا إلى أن أعمال هذه اللجان سيكون لها متابعة مستمرة من المحافظ.

وذكر أن رئيس مجلس الوزاء يولي اهتماما كبيرًا بهذا الملف وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم مع المتعديين والمخالفين.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفه يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها علي الفور مؤكدًا إنه سوف يطلع بشكل يومي علي عدد المتغيرات المكانية التي تم رصدها والإجراء المتخذ حيالها وهل أزيلت أم لا.