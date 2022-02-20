فحص 1240 مريض عيون للأسر الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة (صور)

أكد محمد مطاوع، منسق صندوق "تحيا مصر" بالبحيرة، أنه وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص وجمعية الأورمان بالبحيرة، تم تنظيم قافلة ضمن مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1240 مواطنا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أنه تم تقديم العلاج وعمل نظارات طبية، وإجراء عمليات بمستشفى القوات المسلحة بالمجان وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع إدراة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية "الأورمان".

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الكبير الذى تقوم به مختلف المؤسسات وعلى رأسها صندوق "تحيا مصر" للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ونوه بتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني على استمرار عمل المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بقرى المحافظة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار والكشف أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

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